بدء إجراء الفحص الطبي الشامل المجاني لكافة المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 02:25 مساءً - رئيس تنسيقية التأمين الصحي الشامل يكلف بإعداد دليل للتشغيل التجريبي والرسمي لمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديدة بالتعاون بين كافة الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بالمنظومة الجديدة

رئيس تنسيقية التأمين الصحي الشامل: إطار زمني من 6 إلى 9 أشهر بين التشغيل التجريبي والتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بكل محافظة طبقًا للتطبيق المرحلي

تنسيقية التأمين الصحي الشامل توافق على إضافة 12 عقار لقائمة "الأدوية الأساسية المنقذة للحياة" وإدراجها بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات

المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية: اعتماد البرنامج الوظيفي لمستشفى المسلة بأسوان ليصبح مستشفى متعدد التخصصات يقدم 14خدمة رعاية ثانوية لمنتفعي المنظومة الجديدة بأسوان

المدير التنفيذي لهيئة التأمين الشامل: نسعى خلال الفترة القادمة لتقديم سياسة تسعير مرنة وجاذبة للقطاع الخاص

المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: هيئة الاعتماد والرقابة الصحية اعتمدت معايير خاصة بتسجيل مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان

في إطار تكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل والتنسيق بين الهيئات الثلاث المنوطة بنظام التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل ليغطي كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030.

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على التأمين الصحي الشامل، الاجتماع رقم (19) للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي انعقد بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة نصر، بحضور المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث "الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل"

وفي مستهل الاجتماع، أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ورئيس تنسيقية التأمين الصحي الشامل، عن بدء إجراء الفحص الطبي الشامل لكافة المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي أسوان والسويس والبالغ عددهم أكثر من 1.5 مليون مواطن، مشيرًا أن الفحص الطبي الشامل يشمل إجراء 12 فحص طبي لكل منتفع من منتفعي المنظومة الجديدة، وذلك في مطلع فبراير المقبل.

فيما وجه السبكي، بتحديد مدة زمنية بينية لا تقل عن 6أشهر ولا تزيد عن 9أشهر، في الفترة ما بين التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأي محافظة والتشغيل الرسمي للمنظومة بذات المحافظة، مشيرًا أنه بدءًا من التشغيل التجريبي تلتزم هيئة الرعاية الصحية بتقديم كافة الخدمات الطبية لمنتفعي المنظومة الجديدة، بينما التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل للمنظومة بالمحافظة تقوم فيه هيئة التأمين الصحي الشامل بتجميع الاشتراكات من منتفعي المنظومة الجديدة، باعتبارها الجهة المنوطة بالتمويل داخل نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.

وكلف رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن هيئات "الرعاية الصحية، التأمين الشامل، الاعتماد والرقابة الصحية" إضافة إلى ممثلين عن كل من وزارة الصحة والسكان، هيئة التأمين الصحي القديم، والعلاج على نفقة الدولة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، والجهاز المركزي التنظيم والإدارة، وذلك لإعداد تصور دليل للتشغيل التجريبي والرسمي لمحافظات التأمين الصحي الشامل طبقًا للتطبيق المرحلي للمنظومة الجديدة، كما وجه رئيس هيئة الرعاية الصحية، بتحديد اختصاصات الوزارات والجهات ذات الصلة، وذلك فور تفعيل قرار نقل تبعية الأصول لهيئة الرعاية الصحية، بهدف تسريع وتيرة العمل بالمنظومة الجديدة

فيما وافقت اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل ، على إدراج 12 عقار لقائمة الأدوية الأساسية المُنقِذة للحياة، وبهذا يكون تم استكمال كافة قائمة الأدوية المنقذة للحياة بكافة مراكز ووحدات طب الأسرة ومستشفيات هيئة الرعاية الصحية، والتي بموجبها يتم تقديم تلك الحزمة العلاجية لكافة منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات تطبيق المنظومة.

ونوه الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى اعتماد خطة تشغيل مستشفى المسلة بمحافظة أسوان، واعتماد البرنامج الوظيفى للمستشفى كمستشفى متعدد التخصصات، يقدم 14 خدمة رعاية ثانوية، لمنتفعي المنظومة الجديدة بالمحافظة، فيما تم تحويل البرنامج الوظيفي لمستشفى الرمد بمحافظة أسوان لتصبح مستشفى جراحة العيون والجراحات الدقيقة، وذلك لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان.

ومن جانبها أشارت الدكتورة مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أنه يجري تعديل لائحة تسعير الخدمات الطبية، بما يخدم منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة على سعي هيئة التأمين الصحي الشامل لتقديم سياسة مرنة وجاذبة للقطاع الخاص.

وأشار الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن هيئة الاعتماد والرقابة اعتمدت معايير خاصة بتسجيل مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، بما يسهم في وضع معايير موحدة لاعتماد تلك المراكز ، وهو ما يضمن إحكام الرقابة على المنشآت الصحية النفسية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

عُقِد الاجتماع بحضور المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث للتأمين الصحي الشامل، وهم الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتورة مي فريد القائم بأعمال مدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور جمال رطبة مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية، واللواء هشام شندي، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بهيئة الرعاية الصحية، الدكتورة إليزابيث شاكر، المشرف العام على الاتصال السياسي والتواصل المجتمعي بهيئة الرعاية الصحية، الدكتور أحمد حماد ، مدير عام المكتب الفني لرئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتورة سالي عبد الرؤوف مدير عام الإدارة العامة لشؤون مكتب المدير التنفيذي للهيئة، الدكتورة مروة موافي، مدير إدارة اللجان الطبية بهيئة الرعاية الصحية، الدكتور محمود الديب، مدير إدارة تخطيط المشروعات بهيئة الرعاية الصحية، الدكتور مصطفى حافظ،المنسق العام لمشروع التأمين الصحي الشامل للشؤون الفنية والتشغيل، الدكتورة ريهام الشناوي، عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتورة هبة عبد العزيز، الدكتورة آية سليمان، أعضاء المكتب الفني لرئيس هيئة الرعاية الصحية، ومن هيئة التأمين الصحي الشامل كل من، أ.عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة للتأمين الشامل، م.محمود صبري، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات.