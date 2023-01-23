السيسى: الترقية الحقيقية للأبطال تقدم البلد للأمام

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته فى احتفالية الشرطة بعيدها الـ 71، قائلا: "مش عايزين ننسى الحالة اللى قعدنا فيها سنين وكانوا لو قدروا علينا كانوا دبحونا.. بقول هنا وقولت قبل كده .. بفضل الله وكرمه إحنا الموجة دى استطعنا تخطيها بنسبة تقرب من 100% بـ أولاد مصر من الأسر البسيطة فى كل أنحاء مصر".

وشدد الرئيس السيسى على أن هناك من ضحى بروحه وجسده من أجل مصر مقابل تقدم الدولة.