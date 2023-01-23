السيسى بعد ترقية البطل طارق عبد الوهاب: مين هيعوضه؟

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات أثناء حضور احتفالية الشرطة بعيدها الـ 71، وبعد إعلان ترقية المقدم طارق عبدالوهاب إلى رتبة عقيد، قائلا: "طبعا الترقية مش هتعوض كتير، هى شكل من أشكال العرفان والتقدير الاحترام لكل من عمل زى دا من الشرطة والجيش".

وأردف: "بقول لكل اللى مش موجودين معانا هنا.. العمليات فى مواجهة الإرهاب أفرزت كتير بين شهيد ومصاب خلال الـ 10 سنوات اللى مضت".

وتابع: "أرجو الكلمة مش تألم مين يعوض على طارق دا.. يا ناس ياللى بتسمعونا فى رجال زى طارق كتير منهم اللى قدم روحه وحتة من جسمه علشان مصر تبقى فى أمان وسلام".