فحص مجانى لمنتفعى التأمين الصحى الشامل فى أسوان والسويس فبراير المقبل

جدة - نرمين السيد -

جاء ذلك فى إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل والتنسيق بين الهيئات الثلاث المنوطة بنظام التأمين الصحى الشامل، تنفيذا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى لتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل ليغطى كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030.

وحضر اللقاء المديرين التنفيذيين للهيئات الثلاث "الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل".

وفى مستهل الاجتماع، أعلن الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية ورئيس تنسيقية التأمين الصحى الشامل، بدء إجراء الفحص الطبى الشامل لكافة المسجلين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظتى أسوان والسويس والبالغ عددهم أكثر من 1.5 مليون مواطن، مشيرا أن الفحص الطبى الشامل يشمل إجراء 12 فحصا طبيا لكل منتفع من منتفعى المنظومة الجديدة، مطلع فبراير المقبل.

فيما وجه السبكى، بتحديد مدة زمنية بينية لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 9 أشهر، فى الفترة ما بين التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بأى محافظة والتشغيل الرسمى للمنظومة بذات المحافظة.

وأشار إلى أنه بدءا من التشغيل التجريبى، تلتزم هيئة الرعاية الصحية بتقديم جميع الخدمات الطبية لمنتفعى المنظومة الجديدة، بينما التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل للمنظومة بالمحافظة تقوم فيه هيئة التأمين الصحى الشامل بتجميع الاشتراكات من منتفعى المنظومة الجديدة، باعتبارها الجهة المنوطة بالتمويل داخل نظام التأمين الصحى الشامل الجديد.

وكلف رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن هيئات "الرعاية الصحية، التأمين الشامل، الاعتماد والرقابة الصحية" إضافة إلى ممثلين عن كل من وزارة الصحة والسكان، هيئة التأمين الصحى القديم، والعلاج على نفقة الدولة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، والجهاز المركزى التنظيم والإدارة، وذلك لإعداد تصور دليل للتشغيل التجريبى والرسمى لمحافظات التأمين الصحى الشامل طبقا للتطبيق المرحلى للمنظومة الجديدة.

كما وجه رئيس هيئة الرعاية الصحية، بتحديد اختصاصات الوزارات والجهات ذات الصلة، فور تفعيل قرار نقل تبعية الأصول لهيئة الرعاية الصحية، بهدف تسريع وتيرة العمل بالمنظومة الجديدة

فيما وافقت اللجنة التنسيقية للتأمين الصحى الشامل، على إدراج 12 عقارا لقائمة الأدوية الأساسية المنقذة للحياة، وبهذا يكون جرى استكمال كافة قائمة الأدوية المنقذة للحياة بجميع مراكز ووحدات طب الأسرة ومستشفيات هيئة الرعاية الصحية، والتى بموجبها يجرى تقديم تلك الحزمة العلاجية لكافة منتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظات تطبيق المنظومة.

ونوه الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتماد خطة تشغيل مستشفى المسلة بمحافظة أسوان، واعتماد البرنامج الوظيفى للمستشفى كمستشفى متعدد التخصصات، يقدم 14 خدمة رعاية ثانوية، لمنتفعى المنظومة الجديدة بالمحافظة، فيما جرى تحويل البرنامج الوظيفى لمستشفى الرمد بمحافظة أسوان لتصبح مستشفى جراحة العيون والجراحات الدقيقة، وذلك لخدمة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان.

ومن ناحيتها أشارت الدكتورة مى فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، إلى أنه يجرى تعديل لائحة تسعير الخدمات الطبية، بما يخدم منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدة على سعى هيئة التأمين الصحى الشامل لتقديم سياسة مرنة وجاذبة للقطاع الخاص.

ولفت الدكتور حسام أبو ساطى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة اعتمدت معايير خاصة بتسجيل مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، بما يسهم فى وضع معايير موحدة لاعتماد تلك المراكز، وهو ما يضمن إحكام الرقابة على المنشآت الصحية النفسية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.