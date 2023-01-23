هدية الشرطة المصرية من وزير الداخلية للرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة 71 بحضور الرئيس السيسى بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، والذى يوافق 25 يناير من كل عام.

ويحضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالى، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وعدد من كبار رجال الدولة.