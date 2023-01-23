الرئيس يصدق على ترقية المقدم طارق عبدالوهاب إلى رتبة عقيد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة 71 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، والذى يوافق 25 يناير من كل عام. والبطل المقدم طارق عبد الوهاب، تعرض لبتر فى ذراعية فى انفجار عبوة ناسفة فى 2014، فى الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة 30 يونيو. وقال المقدم البطل: "حاولوا يطفوا فرحة أهلنا بالذكرى الأولى لثورة 30 يونيو المجيدة، وأنا وزملائى لم نتردد لحظة نفديهم بأرواحنا". وأضاف: "صحيح فقدت إيديا، لكنى لم أفقد انتمائى لوطنى، ولسة قلبى ينبض بحب بلدى، ولسه لسانى يهتف تحيا مصر". وأكمل: "لو اتطلب منى أقوم بواجبى واتصاب ألف مرة هقوم بواجبى ألف مرة فداء للوطن، ومش هتردد، وأتمنى لما أتعافى أرجع أخدم بلدى تانى.. وتحيا مصر.. تحيا مصر مصر".

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