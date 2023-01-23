ضوابط تحويل الشعبة قبل الامتحان لطلاب الثانوية العامة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط تغيير الشعبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لعام 2022/ 2023، التى تنطلق يوم 10 يونيو المقبل.





وأوضحت الوزارة أنه لا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوى بالتحويل من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية والعكس، طالما أدى فيها الامتحان بالصف الثانى الثانوى، ولكن يجوز للطالب التحويل بين فرعى الشعبة العلمية (علوم- رياضيات) والعكس، حتى موعد أقصاه الخميس الموافق 23/2/2023، وهو الموعد النهائى لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان.

وبالنسبة للطلاب الذين يعيدون الصف الثالث الثانوى، بسبب الغياب إو إلغاء الامتحان، لهم الحق فى إجراء نفس التحويل شريطة عدم أداء امتحان فى أى فرع من فروع الرياضيات أو أى من مادتى الأحياء والجيولوجيا.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا بنسبة 100%، ويقسم الامتحان إلى 85% أسئلة اختيار من متعدد يجيب عنها الطلاب بنظام "البابل شيت"، و15% أسئلة مقالية قصيرة، ويجرى التصحيح إلكترونيا لجميع أنواع الأسئلة.