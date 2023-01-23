- 1/2
- 2/2
وأوضحت الوزارة أنه لا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوى بالتحويل من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية والعكس، طالما أدى فيها الامتحان بالصف الثانى الثانوى، ولكن يجوز للطالب التحويل بين فرعى الشعبة العلمية (علوم- رياضيات) والعكس، حتى موعد أقصاه الخميس الموافق 23/2/2023، وهو الموعد النهائى لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان.
وبالنسبة للطلاب الذين يعيدون الصف الثالث الثانوى، بسبب الغياب إو إلغاء الامتحان، لهم الحق فى إجراء نفس التحويل شريطة عدم أداء امتحان فى أى فرع من فروع الرياضيات أو أى من مادتى الأحياء والجيولوجيا.
وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا بنسبة 100%، ويقسم الامتحان إلى 85% أسئلة اختيار من متعدد يجيب عنها الطلاب بنظام "البابل شيت"، و15% أسئلة مقالية قصيرة، ويجرى التصحيح إلكترونيا لجميع أنواع الأسئلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضوابط تحويل الشعبة قبل الامتحان لطلاب الثانوية العامة (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.