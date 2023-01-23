السيسي يكرم أسر الشهداء فى احتفالية عيد الشرطة الـ71

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 01:27 مساءً - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدداً من أسر الشهداء، في حفل عيد الشرطة 71، حيث استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أبناء وأسر الشهداء بحفاوة وسط تصفيق من الحضور.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي:

الدكتورة ليلى تكلا، زوجة البطل عبد الكريم درويش.

مني ذو الفقار، كريمة البطل صلاح ذو الفقار.

العميد طيار أيمن محمد عديل، نجل البطل محمد عديل قايد قائد بلوكات النظام بالسويس أثناء المواجهات.

عبد الرحمن فاروق أبو زيد، حفيد البطل الشهيد أبو زيد أحمد رزق.