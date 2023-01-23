أندريه زكى يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الشرطة 71

وجاء فى نص البرقية: "بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية بمصر، يسعدنى -ونحن نحتفل بعيد الشرطة المصرية، وذكرى 25 يناير- أن أبعث لسيادتكم والشعب المصرى العظيم خالص التهنئة بهذه المناسبة العظيمة التى نعتز بها جميعا، والتى تذكرنا بتضحيات أبطالنا من رجال الشرطة الأوفياء، ودورهم الوطنى فى حماية أمن مصر وشعبها العظيم، ونحن نفخر دائما بتفانى وإخلاص رجال الشرطة المصرية، وتطلع جهاز الشرطة الدائم لتحقيق مستقبل أفضل للمصريين".
كما وجه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر برقية تهنئة لسيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وإلى السادة أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، بمناسبة عيد الشرطة المصرية.
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