تقديرا لدورهن.. «أبى قير للصناعات الهندسية» تجتمع مع العاملات بالشركة

جدة - نرمين السيد - عقد المهندس محمود أنور فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة أبى قير للصناعات الهندسية، (مصنع 10 الحربى) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، بمنطقة أبى قير بمحافظة الإسكندرية، اجتماعا مع عدد من العاملات بالشركة من مختلف القطاعات، تحت شعار من أجل ( هى).





وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الاجتماع يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالإهتمام وتعظيم الدور المهم للمرأة العاملة والحرص الدائم على تشجيعها من ناحية، ومن ناحية أخرى الثناء على دورها فى تقديم جيل يرتقى ببلده ويدفعه للأمام. وخلال الاجتماع كرم رئيس مجلس إدارة الشركة، مسؤولة المرأة وممثلة وحدة تكافؤ الفرص بالشركة، لبلوغها سن المعاش القانونية. وتناول فوزى، المشكلات التى تواجه السيدات خلال العمل، موجها بسرعة العمل على حلها وفقا للقواعد واللوائح المنظمة للعمل، مع متابعة تذليل المصاعب التى تواجههن وحل المشاكل على وجه السرعة.

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