وزير الرى يصل جنوب السودان فى زيارة رسمية 3 أيام

جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، صباح اليوم الإثنين، والوفد الرسمى المرافق له إلى مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان فى زيارة رسمية لمدة 3 أيام.





وكان فى استقبال الوزير بال ماى دينج، وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان، والسفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر بجنوب السودان، ولفيف من كبار المسؤولين بحكومة جنوب السودان.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بزيارة دولة جنوب السودان الشقيقة فى أولى زياراته لها، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار التباحث وتبادل الرؤى فى المشروعات المشتركة بين البلدين، وبحث تعزيز أواصر التعاون ليس فقط فى مجال الموارد المائية والرى بل فى كل المجالات.

ومن جانبه، أعرب بال ماى دينج عن سعادته بزيارة أخيه وزير الموارد المائية والرى المصرى والوفد المرافق له، معرباً عن شكره لمصر لما تقدمه من دعم لدولة جنوب السودان، خصوصا فى مجال الموارد المائية والرى، مشيراً إلى تطلعه لتبادل الرؤى وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأكد الدكتور سويلم دعم مصر الدائم لدولة جنوب السودان لتنفيذ المشروعات التنموية فى مختلف المجالات، حيث شهدت الفترة الماضية تنفيذ العديد من مشروعات التعاون المثمر بين البلدين فى مختلف المجالات كالكهرباء والصحة والتعليم والنقل وافتتاح البنك الأهلى المصرى بجوبا والتدريب والمنح الدراسية والموارد المائية والرى، بالإضافة للزيارات المتبادلة على كل المستويات الرئاسية والحكومية، مشيراً إلى أن مصر وجنوب السودان يجمعهما رباط واحد هو نهر النيل، وهو ما ينعكس على تاريخ وأصالة العلاقات بين الدولتين.

الجدير بالذكر أنه من المقرر خلال الزيارة إجراء العديد من المباحثات حول مشروعات التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال الموارد المائية، بالإضافة لتفقد سير العمل فى العديد من المشروعات التى تقوم بها مصر فى جنوب السودان، وافتتاح المشروعات التى أقامتها الوزارة لخدمة الأهالى والمواطنين بدولة جنوب السودان الشقيقة.