وبحسب خطاب من مكتب التمثيل العمالى بالرياض والتابع "للوزارة"، سبق وأن تم التنبيه بتحديث البيانات قبل يوم 19 يناير الجارى، وطالب الخطاب الذى تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة من الممثل العمالى أحمد رجائى المواطنين المصريين المقيمين وغير المقيمين بالمملكة، والمعنيين بذلك الشأن ممن لهم مستحقات مالية لدى شركة سعودى تحديث بياناتهم لدى أمناء تصفية الشركة على أن تشمل بياناتهم: مقدار مستحقاتهم – تاريخ الحكم الصادر بمستحقاتهم – عنوان الإقامة، وغيرها من البيانات.
كما أهاب المكتب بجميع المواطنين المصريين المقيمين وغير المقيمين بالمملكة والمعنيين بهذا الموضوع سرعة التسجيل وإبلاغ كل صاحب شأن بذلك الأمر.
وأفاد بيان صحفى، أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وجه مكاتب التمثيل العمالى الموجودة فى الخارج، وعددها 9 منتشرة فى بلدان تضم نسبة عمالة كبيرة، يصل عددهم إلى 4 ملايين و200 ألف عامل، بتقديم الرعاية والحماية لهم، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.
وبشأن شركة المقاولات السعودية أكد البيان على أن أسماء الـ529 مصرياً العاملين بها مطالبون بسرعة التواصل لضمان مستحقاتهم التى تصل إلى ملايين الجنيهات، عبارة عن تعويضات، بعد أن أصدرت المحكمة التجارية بالرياض قراراً بشأن الشركة التى تتعرض لأزمات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توجيه عاجل من القوى العاملة لعدد من العاملين المصريين بشركة مقاولات سعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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