القاهرة تفتتح منفذا جديدا لـ«أهلا رمضان» فى حدائق القبة (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة افتتحت اليوم منفذًا جديدًا لمعرض أهلا رمضان، بشارع ولى العهد فى حدائق القبة ضمن جهودها لنشر منافذ جديدة بجميع أحياء القاهرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار.





وشهد الافتتاح الدكتور حسام الدين فوزى، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من قيادات المحافظة. وأشار محافظ القاهرة إلى أن المنافذ التى تقيمها المحافظة يتوافر بها جميع السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن المتوافرة بالأسواق بنسب تصل إلى 30% من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية . وأكد محافظ القاهرة أن منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها محافظة القاهرة تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق . وشدد محافظ القاهرة على استمرار الحملات الرقابية على الاسواق لمنع الاحتكار والغش التجارى والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين .

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