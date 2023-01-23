مدبولى يهنئ السيسى بالذكرى الـ12 لثورة 25 يناير

جدة - نرمين السيد - وفى برقيته بهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة عن تقديم أصدق التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات للرئيس. ودعا رئيس الوزراء، فى برقيته، المولى عز وجل بالتوفيق والسداد للرئيس فى استكمال مسيرة التنمية الشاملة، التى يقوم بها وتشهدها الدولة المصرية فى مختلف ربوعها؛ من أجل بناء مستقبل أفضل لأبنائها.

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