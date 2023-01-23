«الزراعة التعاقدية»..خطة الدولة لزيادة المحاصيل الاستراتيجية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديوجراف، أبرز بنود الخطة الجديدة، التى تهدف للتوسع فى الزراعة التعاقدية على المحاصيل المطلوبة، وتوريد المحاصيل لشركات ومصانع ومؤسسات حكومية وخاصة، وتحقيق الربح للمزارعين وتشجعهم على زراعة المحاصيل.

وتشمل الخطة الجديدة التعاقد مع المزارعين على زراعة القمح وقصب وبنجر السكر والسمسم، والذرة وفول الصويا ومحاصيل الأعلاف والزيت.

وبدورها انتهت وزارة الزراعة من صياغة العقود، وأرسلتها للمديريات لتوزيعها على المزارعين، ليكونوا ملتزمين بتسليم المحصول بكميات ومستويات جودة عالية، فى مدد محددة، وتلتزم المصانع والمؤسسات الحكومية والخاصة المتعاقدة مع المزارع على السعر المتفق عليه فى التعاقد.