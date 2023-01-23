شيخ الأزهر لوزير خارجية إيطاليا: لن يخرج العالم من أزماته إلا بالعودة للدين

جدة - نرمين السيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أنطونيو تاجانى، وزير الخارجية الإيطالى، نائب رئيس الوزراء، بمقر مشيخة الأزهر، لبحث سبل تعزيز التعاون والحوار الدينى والثقافى بين الشرق والغرب.





ورحَّب فضيلةُ الإمام الأكبر بوزير الخارجية الإيطالى والوفدِ المرافق له فى رحاب الأزهر الشريف، معربًا عن تقدير فضيلته لحرص الوزير الإيطالى على زيارة الأزهر، وأنَّ فضيلته يحتفظ بذكريات شخصية من الاجتماع الأول الذى جمعهما فى فلورسنا، خلال مؤتمر الحوار بين الشرق والغرب والذى بدا لفضيلته من خلاله أنَّ "أنطونيو" صاحب صوتٍ سياسى ودبلوماسى حكيم يعترف بصوت الدين والأخلاق.

وأكد شيخ الأزهر أنَّ الحوار طوق النجاة للإنسانية للخروج من أزماتها المعاصرة، وأنَّ أية رؤية للحوار لا تستند على القيم الدينية والأخلاقية لا يمكن أن تفيد؛ فالعودة إلى الدين هى العاصم والمخرج الآمن من هذه المحن، وقد خسرت الشعوب رهانها عندما سمعت للوعود البرَّاقة التى راهنت فقط على التقدم المادى واستبعدت الدين، فجلب لهم صراع المادة مزيدًا من الفِتن والأزمات والحروب، لذا فالعالم اليوم أحوج ما يكون إلى صوت الدين بجانب التقدم العلمى، وأن يحظى هذا الصوت بالدعمِ السياسى والدبلوماسى الجادّ.

واستعرض فضيلته جهود الأزهر فى مجال الحوار بين أتباع الأديان، والذى أثمر فى تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين المؤسسات الدينية حول العالم، ونجح الأزهر من خلال هذه الخطوات فى تسليط الضوء على القيم المشتركة فى الأديان، وتوجت ذلك بتوقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية» التاريخية مع البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، مشددًا على أنَّنا لا نزال نحتاج إلى بذل الكثير لإطفاء نيران الحروب والصراعات التى تُروج باسم الدين ويروح ضحيتها ملايين الفقراء والمساكين والأطفال والنساء، فلن تسكت أصوات البنادق إلا بتغليب صوت الحكمة والاحتكام إلى الحوار الجاد والحقيقى.

ولفت شيخ الأزهر إلى أن استجابة الغرب لدعوة الحوار مع الشرق بها شيء غير قليل من البطء والتباطؤ، ومنها إصرار بعض الدول على مساندة ودعم بعض التصرفات التى تعيق الحوار بين أتباع الأديان، وتكريس أموال وحملات ضخمة وغزو ثقافى غير مسبوق لمواصلة سياسة الاستعمار التى ذاق مرارتها الشرق فى القرنين الماضيين، معربًا فضيلته عن رغبته لعقد مؤتمر لعلماء الإسلام ورجال الكنائس لإيجاد حلول لهذه التصرفات والاتفاق على تجريم الإساءة لكل مقدسات الأديان ورموزها واحترام ثقافات الشعوب.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الايطالى عن سعادته وحرصه للقاء شيخ الأزهر، والاستماع إلى كلماته والتعرف عن قرب على رؤية فضيلته لنشر السلام العالمى، مؤكدًا أنَّ شيخ الأزهر شخصية حكيمة تحظى بقبول عالمى ولها دور فعال وصوت مسموع فى العالم، وبخاصة فى منطقة الشرق الأوسط التى تحتاج إلى السلام والاستقرار.

وأعرب وزير الخارجية الإيطالى عن تقديره لمقترح فضيلة الإمام الأكبر بعقد مؤتمر لعلماء الأديان لمناقشة التصرفات المسيئة لرموز الأديان ومقدساتها، مؤكدًا أنَّ الحوار هو الطريق للسلام، والحوار بين أتباع الأديان مُهمٌّ ليعيش الجميع فى سلامٍ وأمان، وأنَّه يجب على الجميع بذل الجهود لتعزيز الحوار، والتخلص من الأحكام المسبقة المتعلقة بالإسلام، والتى تسببت فى رفع وتيرة الإسلاموفوبيا مؤخرًا، مشيرًا إلى حرص إيطاليا على خلق كوادر من الأئمة الإيطاليين، لفهم طبيعة المجتمع الإيطالى وجوانبه النفسية والاجتماعية وإمداده بالفكر المعتدل.