وفاة الكاتب الصحفى سيد عبدالعاطى رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 10:32 صباحاً - توفى الكاتب الصحفى سيد عبدالعاطي رئيس التحرير الأسبق لجريدة الوفد بعد صراع مع المرض.

وقال كارم محمود عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق:"صعدت إلى بارئها روح الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سيد عبدالعاطي، الصديق الغالي والأخ الحبيب، بعد صراع مع المرض استمر قرابة الثلاثة أشهر، جعلها الله في ميزان حسناته، وعوضه عنها خيرا في الجنة بإذن الله تعالى، ونعزي أنفسنا جميعا، زملاؤه وأصدقاؤه ومحبيه، في صديق غال مخلص، وصحفي متفان شديد التميز، وإنسان خلوق ونبيل".

يذكر أن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، قال من قبل إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر توجيهاته بتحمل الدولة كافة نفقات علاج الزميل الكاتب الصحفى سيد عبدالعاطي رئيس التحرير الأسبق لجريدة الوفد، وذلك فور معرفة سيادته بالحالة الصحية الحرجة التي يمر بها الزميل، الذي يعالج الآن في قسم الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات.

وتقدم ضياء رشوان نقيب الصحفيين باسمه شخصيا وبالنيابة عن أسرة الزميل سيد عبدالعاطي وكل أعضاء نقابة الصحفيين، بخالص الشكر والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي على قراره الكريم المعتاد والذي يعكس تقديره لعطاء الزميل - شفاه الله - ولكل المنتمين لمهنة البحث عن الحقيقة.