ولا تسرفوا.. البحوث الإسلامية يطلق مبادرة جماهيرية لترشيد الاستهلاك

جدة - نرمين السيد - أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إطلاق مبادرة جماهيرية بعنوان: «ولا تسرفوا»، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أَحْمَد الطَّيِّب، شَيْخِ الْأَزْهَرِ الشَّرِيف، وإشراف كُلٍّ من وكيل الأَزهر فضيلة الدكتور محمد الضوينى، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيَّاد.





تستهدف المبادرة الدعوة لترشيد الاستهلاك والتخلى عن الإنفاق فى غير حاجة، وحماية البيئة من التلوث نتيجة إلقاء بقايا الطعام فى الشوارع، كما تسعى المبادرة إلى ترسيخ مفاهيم التضامن المجتمعى لمواجهة التحديات الاقتصادية نتيجة الأزمات العالمية المتعاقبة، بالإضافة إلى العمل على تثقيف الجمهور وتوعيتهم بحسن إدارة حياتهم اليومية، تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعى بين الناس وتوجيه الزائد عن الحاجات الأساسية للمستحقين لها، وبيان المخاطر المترتبة على التخلص من بقايا الغذاء بشكل غير صحيح على البيئة والصحة العامة.

وتوجّه المبادرة دعوة عامة تشتمل على عدة محاور، منها: إعداد خطة شهرية لميزانية الأسرة تقتصر على الاحتياجات الحقيقة لكل فرد فيها، وقصر شراء الأغذية والملابس على الاحتياجات اليومية والبعد عن ثقافة التخزين منعًا لاستغلال التجار، والتزام كل بيت ومؤسسة حكومية وخاصة بتحديد أماكن مخصصة للطعام والتعامل بشكل منظم مع بقايا الطعام.

كما تشمل حسن الاستخدام اليومى للمياه والاعتماد على طرق بديلة لتقليل الفاقد منه، واستغلال الزائد عن الحاجات الشخصية فى التكافل الاجتماعى من خلال الجمعيات الخيرية ومؤسسات عمل الخير، وتكريم الفرد المثالى فى ترشيد الاستهلاك فى البيت والمدرسة والعمل لتشجيع الجميع على التحلِّى بهذه السلوكيات الإيجابية، وتخصيص وسائل الإعلام لجزء من إنتاجها اليومى لتوعية الجمهور بأهمية نبذ الإسراف ونتائجه على مستوى الفرد والمجتمع.

أما أساليب تنفيذ المبادرة فتشتمل على: عقد ندوة أسبوعية فى المدارس والمعاهد ومراكز الشباب ودور الرعاية الاجتماعية للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك والتحذير من نتائج الإسراف فى المأكل والمشرب والمسكن، وإطلاق وسم (هاشتاج) #لاتسرفوا على وسائل التواصل الاجتماعى، وإطلاق قافلة شهرية فى جميع محافظات مصر للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك والتخلص من الإسراف كواجب دينى ووطنى، وتسجيل فيديوهات للمؤثرين فى المجتمع لتوجيه رسالة مختصرة للناس بخطورة الإسراف ومخالفته للقيم المجتمعية والدينية، تجهيز خطة حياتية للاستهلاك الإيجابى اليومى على مستوى الأسرة يتم توزيعها فى أماكن تواجد الناس فى جميع محافظات الجمهورية.