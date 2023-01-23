رئيس الوزراء يشيد بالتعاون الممتد بين مصر والبنك الدولى

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون الممتد بين مصر والبنك الدولى عبر عقود، حيث وصلت محفظة التعاون إلى ما يقترب من 7 مليارات دولار، تمول مشروعات حيوية تخص مختلف جوانب التنمية فى مصر.





جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء أمس، لمتابعة ملفات التعاون مع مجموعة البنك الدولى، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ونادر محمد، المدير الإقليمى للبنك الدولى، ومارينا ويس، المدير القطرى للبنك الدولى، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، وزكية إبراهيم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى.

وأكد رئيس الوزراء أهمية استكمال برنامج التعاون الإنمائى بين مصر والبنك الدولى بشأن تمويل سياسات التنمية، وذلك فى أقرب وقت ممكن.

كما أثنى على إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولى، وما يمثله من أهمية لخلق فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين القدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو البنك الدولى آخر تطورات برامج التعاون بين مجموعة البنك الدولى ومصر فى مختلف المجالات، ومنها مجال الحماية الاجتماعية، بعد أن وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي مؤخرا على تمويل إنمائى جديد بقيمة 500 مليون دولار من أجل دعم جهود الدولة للتوسع فى شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة".

وأشار المدير الإقليمى للبنك الدولى إلى اللقاءات التى عقدها خلال زيارته مع وزير المالية وعدد من المسؤولين، والتى سيستكملها خلال الزيارة بلقاءات مع عدد من الوزراء، ومسؤولى صندوق مصر السيادى.

كما أشاد بإقرار الدولة المصرية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولى، تعد من أكبر شركاء التنمية متعددى الأطراف لمصر، وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائى بين مصر ومجموعة البنك الدولى 14 مشروعًا بقيمة 6.8 مليار دولار، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفنى والاستشارات.