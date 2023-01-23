الأنباء الكويتية تبرز تأكيد الرئيس اهتمام مصر بتطوير العلاقات مع إيطاليا

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اهتمام الدولة المصرية بتطوير العلاقات مع إيطاليا خلال المرحلة المقبلة وتعزيز التشاور والتنسيق للتصدى للعديد من التحديات الإقليمية فى منطقة المتوسط.





وكتبت الصحيفة - تحت عنوان "السيسى يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع إيطاليا" - أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ثمن خلال استقباله أمس أنطونيو تايانى نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا، العلاقات التاريخية الوثيقة التى تجمع البلدين. وأشارت إلى أن اللقاء عكس الاهتمام المتبادل بتطوير مجالات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، إذ تم تناول مناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب التعاون الصناعى المشترك، وكذلك التعاون فى مجال أمن الطاقة، لاسيما فى مجال الغاز الطبيعى من خلال الشراكة الاستراتيجية بين مصر وشركة (إينى) الإيطالية، فضلا عن تطوير مجالات التعاون فى القطاع الزراعى.

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