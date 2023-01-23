عضو التحالف الوطنى: تدريب السيدات على حرف يدوية وتسويق منتجاتهن

جدة - نرمين السيد - قال هانى عبدالفتاح عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، إننا نعمل على محور التمكين الاقتصادى، بالإضافة لقوافل ستر وعافية والمساعدات وقوافل طبية ومبادرات أخرى، مؤكدا على أهمية التمكين الاقتصادى وخلق رواج اقتصادى داخل القرية، وإقامة مشروع للقرية من المشروعات التى تتميز بها.





وأضاف هانى عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز: أقمنا مصنعا للسجاد اليدوى، وإحياء الحرف اليدوية التراثية فى مصر وإخراج منتج نعمل على تسويقه داخل وخارج مصر، وتعليم السيدة الريفية حرفة صناعة السجاد اليدوى، ونمنحها النول داخل بيتها بعد تدريب 4 أشهر ونقوم بتسويق المنتج. وأشار هانى عبدالفتاح إلى أن السيدات عبرن عن سعادتهم بتعلم الحرف حتى تكون مصدر رزق لهن، مردفا: "نعطى راتبا يعين المتدربة لمدة 4 أشهر خلال فترة التدريب"، لافتا إلى أن هناك بعض السيدات بدأن فى تعليم سيدات أخرى. وأشار إلى أنه لدينا 5 مراكز استدامة، حيث يتم تدريب السيدات ومتابعتهم لمدة 10 سنوات والتواجد معهم، لإخراج المنتج بشكل جيد، وتسويق المنتج، وتدريب سيدات على مراحل مختلفة.

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