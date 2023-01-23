بالأسماء.. تحويل مستحقات القائمة الـ 110 لعمال مصريين غادروا الأردن

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن -استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 110 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 28 عامل مصرى لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.

وجاء فى البيان الصحفى أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، تلقى تقريرا من الملحق العمالى بمكتب التمثيل العمالى بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كل معلومات هذا "الاستحقاق"، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجوداً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأضاف الملحق العمالى، أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.