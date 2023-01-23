أمين الفتوى بالإفتاء: الخطوبة مهمة لمعرفة الخطوط الحمراء فى الزواج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح خلال حواره ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن هناك أمورا أخرى هامة للغاية، والخطوبة فترة ينتقل بها الإنسان حتى يستطيع أن يأخذ قرارا. وأوضح أن فترة الخطوبة مهمة لوضع أصول التوافق فى فترة الخطوبة ومعرفة الخطوط الحمراء فى الزواج.

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