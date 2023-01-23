جدة - نرمين السيد - وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على قبول جميع طلاب المعاهد الأزهرية بشمال سيناء(من البنين والبنات) الحاصلين على الثانوية الأزهرية للعام 2022 فى جامعة العريش؛ تخفيفا على الطلاب وأولياء أمورهم من الدراسة خارج سيناء.





وقال الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش، فى تصريحات صحفية، إن جار اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتيسير قبول الطلاب فى الجامعة طبقا لموافقة المجلس الأعلى للجامعات. وأشار إلى أنه على الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية التوجه إلى إدارة شئون الطلاب فى الجامعة بالعريش لاستكمال أوراق التنسيق المطلوبة من أصل شهادة الثانوية الأزهرية والرقم القومى والصور الشخصية وغيرها، حيث يتم قبولهم فى جميع أقسام كليتى الآداب والتربية بالجامعة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأعلى للجامعات يوافق على قبول طلاب الثانوية الأزهرية بجامعة العريش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.