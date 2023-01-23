جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة نعايم سعد زغلول، مدير المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، أن هناك محاولات ممنهجة من الجماعات المعادية لمصر لنشر الإحباط بين المواطنين، لافتة إلى أن ردنا على الشائعات تسبب فى زيادة الوعى المجتمعى.





وأكدت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc ، أن هناك تزايدا فى الشائعات، ولكن يقابله زيادة فى وعى المواطنين، وأن زيادة الشائعات لا يعنى انخفاض الوعى. وأوضحت، أن الشائعات أصبحت أكثر تعقيدا فى الوقت الحالى من الوقت السابق والجهات المعادية لمصر تنتج شائعات بشكل مستمر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلام الوزراء: ردنا على الشائعات تسبب فى زيادة الوعى المجتمعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.