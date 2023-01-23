علاج 420 مريضا ببرنامج التشخيص عن بُعد بمستشفى الحسينية

وأضاف مسعود - فى تصريح صحفى اليوم الأحد - أن ذلك الإجراء جاء عن طريق المناظرات الطبية للحالات من قبل رؤساء الأقسام الطبية بمستشفى الحسينية، مع أساتذة كليات الطب بالمستشفيات الجامعية المختلفة بالمنوفية، والمنصورة، وسوهاج، وسموحة، وغيرها.
وأعرب مسعود عن شكره وتقديره لمنسقى المبادرة بالمديرية، والمستشفى، ومديرة المستشفى، وجميع الأطقم الطبية المشاركة بهذا العمل، لجهودهم المبذولة فى خدمة المرضى.
ويأتى ذلك بعد اختيار مستشفى الحسينية المركزى لإنشاء وحدة التشخيص عن بعد بمحافظة الشرقية، وذلك بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وممثلى وزارتى الإتصالات، والتعليم العالى والبحث العلمى، لتفعيل الوحدة، وتوفير خدمة الاستشارات الصحية من خلال تطبيقات التشخيص عن بُعد (Telemedicine)، تحت إشراف إدارة الطب العلاجى، ومنسقة المبادرات بالمديرية، ومديرة مستشفى الحسينية المركزى.
وتحتوى وحدة التشخيص عن بُعد على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، ومنظار العين الرقمى، ومنظار الجلد الرقمى، وسماعة الطبيب الرقمية، وجهاز تخطيط كهربية القلب الرقمى، ومنظار الأذن الرقمى، ومقياس ضغط الدم الرقمى، وميزان الحرارة الرقمى، وطابعة، وماسح ضوئى، وكاميرا.
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