متحدث«الصحة»: إضافة تحاليل جديدة على الفحص الطبي للمقبلين على الزواج قريبًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 11:27 مساءً - كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل الوضع الوبائي لكورونا في مصر، قائلا إن الوضع مستقر ولا يوجد أي ارتفاع في معدلات الإصابة، ويوجد انخفاض بنسب دخول العناية المركزة والوفيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم مع الإعلامي سيد علي"، أنه خلال الفترة الحالية يوجد ارتفاع عام بالإصابة بالفيروسات التنفسية والإنفلونزا والفيروس المخلوي وأقلهم فيروس كورونا.

وعن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، قال عبدالغفار إن الفحص موجود وإلزامي ويطبق منذ فترة طويلة مثل البطاقة الشخصية للعروسين، مؤكدًا أن ما ليس إلزاميًا أن تكون نتيجة التحاليل سلبية، ووقتها يكون القرار للعروسين.

وأشار إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم إضافة بعض التحاليل للزوجين، ومنها نقص المناعة، وفيروس سي وبي، والانيميا، وعدم توافق فصيلة الأم مع الجنين وسيتم تطبيقها في أكثر من 300 مركز طبي على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن نتيجة الكشف الطبي غير ملزمة للعروسين