دوت الخليج يرصد مراحل الإنتاج فى أكبر مصنع للإطارات بالشرق الأوسط (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - يعتبر مصنع "بيراميدز"، صرحا اقتصاديا عالميا على أرض بورسعيد، حيث إنه الأكبر فى تصنيع الإطارات بمصر والشرق الأوسط، باستثمارات تقدر بأكثر من 3 مليارات جنيه، وبتكنولوجيا ألمانية، وسواعد مصرية خالصة.





يقام مصنع "بيراميدز"، على مساحة 75 ألف متر مربع، كمرحلة أولى باستثمارات مصرية أجنبية، ويعد الأول من نوعه فى مصر لإنتاج إطارات النقل والموتوسيكل و"الفان" بتكنولوجيا ألمانية.

ورصدت كاميرا دوت الخليج، خلال هذا التقرير، التفاصيل الكاملة للمصنع، ودوره فى التصدير للدول الأجنبية.

وفى هذا الصدد، قال المهندس أحمد سالم، مدير الإنتاج بالمصنع، خلال لقائه بـ كاميرا دوت الخليج: إن هناك 4 مراحل للإنتاج، المرحلة الأولى هى خلط المواد الكيميائية مع المطاط الطبيعى، بنسب معينة، طبقا للمعايير الألمانية فى الجودة، وفى نهاية هذه المرحلة ننتهى من تصنيع "الشيتات"، وكل "شيت"، يوجه إلى الماكينة الخاصة به.

وأضاف: أما عن المرحلة الثانية، فهى خاصة بدخول الشيتات لخطوط الإنتاج، من خلال تجهيز الطبقات الداخلية والخارجية للإطارات، وعقب ذلك تبدأ المرحلة الثالثة، والخاصة بتجميع تلك الطبقات، طبقا للمعاير العالمية، وذلك حسب المقاسات المختلفة.

وتابع المهندس أحمد سالم: أما المرحلة الرابعة فى الإنتاج، فهى مرحلة الكبس والتشكيل، حيث إن كل إطار له مقاسات وتصميم ونظام معين، وتنتهى المرحلة بشكل الإطار النهائى.

وواصل: آخر مرحلة هى مرحلة فحص جودة الإطار، وذلك بناء على المعايير والنظام الدولى الذى يطبقه المصنع.

واستكمل سالم، أن المصنع بصدد إنتاج إطار كاوتش السيارات الملاكى آخر العام الجارى، بمقاسات 13 و14 و15 إنش.

واختتم: يوجد للمصنع منافذ بيع فى جميع أنحاء الجمهورية، ووكلاء، وموزعين، بأسعار تنافسية وجودة عالية.