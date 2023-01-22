يقام مصنع "بيراميدز"، على مساحة 75 ألف متر مربع، كمرحلة أولى باستثمارات مصرية أجنبية، ويعد الأول من نوعه فى مصر لإنتاج إطارات النقل والموتوسيكل و"الفان" بتكنولوجيا ألمانية.
ورصدت كاميرا دوت الخليج، خلال هذا التقرير، التفاصيل الكاملة للمصنع، ودوره فى التصدير للدول الأجنبية.
وفى هذا الصدد، قال المهندس أحمد سالم، مدير الإنتاج بالمصنع، خلال لقائه بـ كاميرا دوت الخليج: إن هناك 4 مراحل للإنتاج، المرحلة الأولى هى خلط المواد الكيميائية مع المطاط الطبيعى، بنسب معينة، طبقا للمعايير الألمانية فى الجودة، وفى نهاية هذه المرحلة ننتهى من تصنيع "الشيتات"، وكل "شيت"، يوجه إلى الماكينة الخاصة به.
وأضاف: أما عن المرحلة الثانية، فهى خاصة بدخول الشيتات لخطوط الإنتاج، من خلال تجهيز الطبقات الداخلية والخارجية للإطارات، وعقب ذلك تبدأ المرحلة الثالثة، والخاصة بتجميع تلك الطبقات، طبقا للمعاير العالمية، وذلك حسب المقاسات المختلفة.
وتابع المهندس أحمد سالم: أما المرحلة الرابعة فى الإنتاج، فهى مرحلة الكبس والتشكيل، حيث إن كل إطار له مقاسات وتصميم ونظام معين، وتنتهى المرحلة بشكل الإطار النهائى.
وواصل: آخر مرحلة هى مرحلة فحص جودة الإطار، وذلك بناء على المعايير والنظام الدولى الذى يطبقه المصنع.
واستكمل سالم، أن المصنع بصدد إنتاج إطار كاوتش السيارات الملاكى آخر العام الجارى، بمقاسات 13 و14 و15 إنش.
واختتم: يوجد للمصنع منافذ بيع فى جميع أنحاء الجمهورية، ووكلاء، وموزعين، بأسعار تنافسية وجودة عالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج يرصد مراحل الإنتاج فى أكبر مصنع للإطارات بالشرق الأوسط (فيديو وصور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.