جدة - نرمين السيد - يتوجه وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم صباح غد الإثنين إلى دولة جنوب السودان، فى إطار زياراته الخارجية لدول حوض النيل، فى ثانى محطاته الخارجية بدول حوض النيل، على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الموارد المائية والرى، فى زيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام.





وذكرت وزارة الرى - فى بيان صحفى مساء اليوم الأحد - أنه من المقرر أن يجرى الدكتور سويلم مباحثات مع بال ماى دينج وزير الموارد المائية والرى بجنوب السودان، لتعزيز التعاون المشترك فى مجال الموارد المائية والرى بين البلدين الشقيقين. وأضافت أن الوزير سيتفقد خلال الزيارة سير العمل فى العديد من المشروعات التى تنفذها مصر فى جنوب السودان، وافتتاح المشروعات التى أقامتها الوزارة لخدمة الأهالى والمواطنين بدولة جنوب السودان الشقيقة. يُشار إلى أن الدكتور سويلم يزور السودان حاليا، فى أول زيارة رسمية له منذ توليه مهام منصبه لدولة من حوض النيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. وزير الرى يتوجه لجنوب السودان فى ثانى محطاته الخارجية بدول حوض النيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.