تحصين 20 ألفا و170 طائرا ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ (صور)

جدة - نرمين السيد - وتمكنت الحملة من تحصين 20 ألفا و170 طائرا ضد الأمراض الوبائية فى إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى تحصين 6 آلاف و530 طائرا بلقاح إنفلونزا الطيور بأجر، و13000 طائر تربية منزلية.

يأتى ذلك إلى جانب تطهير سوقين و6 رياشات، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما سحب المديرية 10 عينات ما قبل البيع من مزرعة واحدة بإجمالى 8000 طائر، إلى جانب منح 4 تصاريح لنقل الطيور الحية، حفاظا على الثروة الداجنة.

فى نفس السياق، نظمت مديرية الطب البيطرى، ندوات إرشادية عن أهمية الالتزام بالتحصينات الدورية ضد مرض الجلد العقدى، وجدرى الاغنام، والأمراض المشتركة، وأهمها السعار والبروسيلا، والحصول على كوب لبن آمن، وأهمية التلقيح الصناعى فى تحسين السلالات الوراثية تكون أكثر مقاومة للأمراض، وأكثر إنتاج الألبان واللحوم.

جاء ذلك إلى جانب توعية المواطنين فى مختلف الندوات عن أضرار استخدام العبوات الفارغة من المبيدات الزراعية والأدوية البيطرية، وآثارها السلبية على صحة الإنسان.

شارك فى الحملة الدكتورة ليلى مالك، والدكتورة مرام بلال، والدكتورة إيمان عبد الملك، والدكتورة عزة عبد الله، والدكتورة سمر دغدغ، والدكتورة هبة المغازى، والدكتورة مروة حيدر، والدكتورة دعاء عبدالحى، عبير أشرف، من مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ.