محافظ الجيزة يكرم علاء بدران لتوليه منصب سكرتير عام محافظة أسيوط

جدة - نرمين السيد - وأهدى محافظ الجيزة علاء بدران درع المحافظة وشهادة تقدير نظرًا لما قدمه من مجهودات متميزة انعكست على منظومة العمل بالمحافظة خلال الفترة الماضية وما بذله طوال فترة عمله التنفيذى من جهد وافر مؤكدًا على تحمل علاء بدران مسئولياته كاملة والتعامل مع جميع الملفات المكلف بها بالشكل الأمثل وشراكته الفعالة لجميع الإنجازات التى تمت على أرض المحافظة متمنيًا له دوام التوفيق فى العمل بمحافظة أسيوط.

من جانبه أعرب علاء بدران عن سعادته وامتنانه بهذا التكريم وعن شكره لتلك اللفتة الطيبة والمشاعر التى لمسها من الجميع المليئة بالود والوفاء، مؤكدًا أنه لم يدخر أى جهد خلال الفترة التى قضاها داخل محافظة الجيزة مثمنًا التعاون المثمر مع قيادات المحافظة وعلى رأسهم محافظ الجيزة والذى أضاف العمل معه الكثير له مؤكداً على أن ما تم إنجازة فى محافظة الجيزة هو نتاج العمل بروح الفريق الواحد متمنيًا دوام التوفيق والسداد لتحقيق التنمية.

شارك فى الاحتفالية التى نظمتها المحافظة إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نواب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.