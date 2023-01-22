الزمالك يعلن تجديد الثقة فى فيريرا ورفض استقالة أمير مرتضى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 08:26 مساءً - أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، تجديد الثقة في البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، حتى مباراة فاركو الأخيرة في الدور الأول بالدورى رغم الأنباء التي خرجت أمس، بشأن رحيله عن الفريق بعد الخسارة التي تلقاها الأبيض من الأهلي بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

كما قرر مجلس الإدارة رفض الاستقالة التى تقدم بها أمير مرتضى منصور، من منصبه كمشرف عام على الكرة بالنادى الأبيض، وعقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اجتماعًا اليوم.