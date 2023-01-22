وزير القوى العاملة يتسلم حصرا بنسبة الـ5% من ذوى الإعاقة المعينين بالدولة

جدة - نرمين السيد - تسلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مساء اليوم الأحد، من مديرى المديريات بالمحافظات، حصر مبدئى وأرقام أولية بأعداد المنشآت، وعدد العمالة بها، ونسبة استيفاء الـ5% للأشخاص ذوى الإعاقة فيها، وتحديد النسب المتبقية.





يأتى ذلك تمهيدا للانتهاء من قاعدة بيانات كاملة بشأن المنشآت والأعداد المطلوب تعيينها، طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بذوى الإعاقة.

ووجه وزير القوى العالمة، مديرى المديريات، بسرعة الانتهاء من باقى الحصر، وعرضه فى اجتماع يوم الأحد المقبل.

كما ناقش، التقارير المقدمة من كل مديرية فيما يخص عمليات الحصر والأرقام المسجلة فى تقارير المديريات الخاصة بذوى الإعاقة، مع تحديد المدد المتبقية لباقى المديريات التى يوجد بها كثافة فى عدد المنشآت المطلوب منها تشغيل هذه الفئة.

وأكد وزير القوى العاملة، أن قاعدة البيانات المرتقبة ستكون بالأسماء بالأرقام، وأن ذوى الهمم دائما فى قلب "القوى العاملة" ومحل متابعة.

وتابع وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام الوزارة، مع مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، تكليفات المديريات بسرعة حصر المنشآت التى يعمل بها أكثر من 20 عامل من منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات وتحديد مدى استيفائها لنسبة الـ 5 % من بين عمالها من ذوى القدرات الخاصة.

جاء ذلك إلى جانب توفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن وضع هذا الملف موضع اهتمام، ودمج ذوى الإعاقة فى سوق العمل.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بذوى الإعاقة ومعاملتهم المعاملة الكريمة اللائقة واستحداث برامج تدريبية تتوافق مع درجة الإعاقة لكل شخص، داخل مراكز التدريب المهنى التابعة للمديريات ووحدات التدريب المتنقلة الموجودة فى قرى ونجوع المحافظات التى تعمل فى نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ولفت إلى ضرورة العمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم فى المنشآت والشركات التى تحتاج استكمال نسب الـ 5 % بداخلها، ويأتى ذلك تماشيا مع قرار تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تهدف إلى العمل على دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه.