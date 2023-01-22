نائب محافظ قنا يتفقد معرض أهلا رمضان.. ويتابع الأعمال الإنشائية بمجمع الوقف

جدة - نرمين السيد - قال نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر إن معارض أهلا رمضان، تقدم أنواعا مختلفة من السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، وجودة عالية، للتخفيف عن محدودى الدخل ورفع الأعباء عنهم.





جاء ذلك خلال متابعته اليوم حركة البيع والشراء بالمعرض لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بمركز الوقف، وذلك برفقه أحمد عربى نائب رئيس مدينة الوقف وعدد من القيادات التنفيذية.

وأضاف أن معارض أهلا رمضان، موجودة فى أغلب مراكز المحافظة من أبوتشت شمالا إلى مركز قوص جنوبا، وهناك مراكز يتم الدفع بالسيارات المتنقلة التى تحمل سلع غذائية مدعمة.

يذكر أن محافظة قنا، بها 718 منفذا ومعرضا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ما بين ثابت ومتحرك، وتتبع العديد من الجهات (مديرية التموين – القوات المسلحة – وزارة الداخلية – الغرفة التجارية – مشروعات الأمن الغذائى بالمحافظة – الجمعيات الأهلية – مديرية الزراعة – صندوق تحيا مصر – الأحزاب السياسية – مديرية التربية والتعليم).

وفى سياق آخر، قام نائب محافظ قنا بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية والتشطيبات بمجمع مواقف سيارات الأجرة ومبنى الوحدة المحلية الجديد وسوق الخضروات والفاكهة الجديد بمركز الوقف، برفقة أحمد عربى نائب رئيس المدينة وعدد من القيادات التنفيذية.

واستهل نائب المحافظ جولته بتفقد أعمال التشطيبات بمجمع مواقف سيارات الأجرة، والذى يقع على مساحة 4200 متر مربع بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه والممول من الخطة الاستثمارية للمحافظة، ويستوعب 120 سيارة ويضم مكتب إدارى، ومصلى ودورات مياه للرجال والسيدات.

وتابع نائب محافظ قنا، أعمال التشطيبات النهائية بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف الجديد، ويقع على مساحة حوالى 400 متر مربع ومكون من بدروم و5 طوابق ومركز تكنولوجى.

كما تفقد الأعمال الإنشائية بالسوق التجارى والذى يقع على مساحة 4200 متر مربع ويضم 30 وحدة بيع مختلفة بتكلفة إجمالية 2 مليون و600 ألف جنيه.