أرقام على خريطة التنمية.. المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يعتبر المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، من أهم المشروعات الحضارية التى حققت نقلة حضارية، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقها فى كل قرى مصر، وذلك من خلال تطوير شبكة الترع والمصارف.





تطوير وتبطين الترع يساعد على تقليل التلوث كما أن له مردود اقتصادى واجتماعى فى مناطق التطوير، إلى جانب أن المشروع يستهدف الحفاظ المياه المهدرة فى التربة الطينية. ويرصد دوت الخليج من خلال الإنفوجراف التالى أهم أرقام المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع: يوفر المشروع 5 مليارات متر معكب من المياه، ويستهدف 20 محافظة على مرحلتين، كما أنه يوفر 1.2 مليون فرصة عمل. وضعت الحكومة خطة انتهاء من المشروع فى 2024، كما استطاعت الدولة الانتهاء من مستهدف المشروع بواقع 60%.

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