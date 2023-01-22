الرى: اهتمام كبير من القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات بين مصر والسودان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، مع الدكتور هانى سويلم بحضور نظيره السودانى ضو البيت عبدالرحمن، والسفير المصرى لدى السودان هانى صلاح.. حيث رحب الفريق البرهان بالدكتور سويلم فى بلده الثانى السودان، كما نقل وزير الرى تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الفريق البرهان، متمنيا له كل الخير والاستقرار للشعب السودانى الشقيق.

وأشار الدكتور هانى سويلم إلى عمق وأزلية العلاقات بين مصر والسودان، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع السودان فى كافة المجالات، وخاصة فى مجال الموارد المائية والرى، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويعكس وحدة الهدف والمصير، موضحًا أن مصر تؤكد دوما التزامها باتفاقية عام 1959 كأساس للتعاون الفنى بين البلدين من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، مؤكدا أهمية استمرار عقد اجتماعاتها بصورة دورية لمناقشة كافة الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والمتعلقة بنهر النيل.

وأكد وزير الرى، أيضا اهتمام مصر بزيادة آفاق التعاون وربط مصالح الدولتين وتسهيل انتقال الأفراد والبضائع بينهما، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بتنفيذ مشروعات استراتيجية بين مصر والسودان مثل الربط الكهربائى وزيادة قدرة خط النقل والربط بالسكة الحديد، وتطوير ميناء وادى حلفا، كما أن مصر تبذل كل الجهود الممكنة لدعم أشقائها من خلال الجسرين الجوى والبرى وتقديم المساعدات الطبية والإغاثية وخلافه.

من جهته، أكد رئيس مجلس السيادة السودانى حرص بلاده على استمرار التعاون والتنسيق المشترك مع مصر على أعلى المستويات وفى كافة الموضوعات المتعلقة بمجالات المياه والرى، واستمرار انعقاد الهيئة المشتركة لمياه النيل، وتذليل كافة العقبات والتحديات التى تواجهها، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها، لتحقيق مصالح وتطلعات شعبى البلدين.

يشار إلى أن الدكتور سويلم يزور السودان حاليا، فى أول زيارة رسمية له منذ توليه مهام منصبه لدولة من حوض النيل، وتستمر الزيارة لمدة يومين.