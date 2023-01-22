وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركات إيطالية فى مجال الرعاية (صور)

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وقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد الطيب، مستشار الوزير للحوكمة والشئون الفنية، ومن جانب مجموعة جى كى إس دى القابضة، الدكتور كمال الغريبى، رئيس مجلس إدارة المجموعة، ومن جانب مجموعة سان دوناتو، الدكتور باولو روتيلى، نائب رئيس المجموعة، بحضور السيد ميكيلى كوارونى، سفير إيطاليا بالقاهرة، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان.
وقال وزير الصحة والسكان، فى كلمته، إن العلاقات بين مصر وإيطاليا تشهد عمقا وقوة، مؤكدا أهمية العمل على خلق شراكات واستثمارات جديدة تستهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين، والعمل الدائم مع الجانب الإيطالى بما يضمن تعزيز ودعم النظام الصحى من خلال تبادل الخبرات بين الدولتين.
وأضاف وزير الصحة والسكان، أن مذكرة التفاهم تأتى نتيجة عقد العديد من الاجتماعات الثنائية المشتركة، والعديد من الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية، للوقوف على الفرص المتاحة للاستثمار فى القطاع الصحى وتسليط الضوء عليها، ودعم سبل التعاون فى مجال الاستثمار وتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة فى دعم الاستثمارات الصحية وضخ استثمارات جديدة.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن مذكرة التفاهم تستهدف تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لرفع جودة وكفاءة المنشآت الطبية، وضخ استثمارات جديدة لإنشاء وتشغيل عدد من المنشآت الصحية المتخصصة.
ولفت إلى إنشاء وتجهيز عيادات ذكية لتقديم خدمات رعاية وتشخيص متقدم، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأجهزة والتكنولوجيا فى مجال الصحة العامة.
وتابع «عبد الغفار»، أن المذكرة تتضمن التعاون فى مجال بناء القدرات ودعم القوى البشرية من الكوادر الطبية والإدارية والتنفيذية العاملة فى مجال الصحة، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة فى مختلف المجالات.
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