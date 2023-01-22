نشاط رياح والصغرى 12 بالقاهرة.. تفاصيل طقس غد الاثنين 23 يناير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 07:27 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس التي يشهدها المواطنون غدًا الاثنين، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ويكون معتدل الحرارة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويصبح باردًا ليلًا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ويكون شديد البرودة على جنوب البلاد

ويتوقع خبراء الطقس أن تسجل القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية نهارًا، والحرارة الصغرى تصل لـ 12 درجة، وتكون هناك شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا، وتكون الرياح نشطة، بقيمة 30 كم/س، فضلًا عن أجواء مشمسة.

فيما يسود جنوب الوجه البحري، شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا، ورياح معتدلة بقيم 22 كم/س، مع أجواء مشمسة.

والسواحل الشمالية الغربية وكذلك الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، تشهد شبورة مائية في الصباح، قد تكون كثيفة أحيانًا، مع رياح معتدلة بمقدار 20 لـ 22 كم/س، وجو غائم جزئي.

بينما تشهد جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، رياحًا معتدلة بـ 28 كم/س، وأجواءً مشمسة.

وشمال الصعيد، تسوده شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر، مع نشاط للرياح بقيمة 24 كم/س، وأجواء مشمسة، بينما يشهد جنوب الصعيد، نشاطًا للرياح معتدلًا بقيمة 20 كم/س، والجو يصبح مشمسًا.