قوافل ستر وعافية.. التحالف الوطنى يدعم الفئات الأكثر احتياجا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى تفاصيل قوافل ستر وعافية:

وتشارك أكثر من 15 مؤسسة كبرى من كيانات التحالف الوطنى فى الفعاليات، وتم إطلاق 16 قافلة فى المحافظات خلال عام 2022، وكانت الأنشطة الطبية جزء رئيسى من خدمات القوافل، كما تم تقديم الأطعمة والبطاطين والملابس والأثاث.

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