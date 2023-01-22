محافظ الوادى الجديد يفتتح مشروع «وقف النخيل»

جدة - نرمين السيد - قام محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، بافتتاح مشروع "وقف النخيل" التابع لجمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود، بحضور حنان مجدى نائب المحافظ، اليوم الأحد، أحمد الخربوطلى رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك فى إطار جهود التعاون المتواصل والمثمر بين المحافظة والجمعية فى مجال العمل الخيرى ودعم الفئات الأكثر احتياجًا تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.





وتفقد المحافظ -خلال جولته اليوم- المزرعة المُقامة على مساحة 200 فدان بقرية بشائر الخير بالخارجة، والتى يُخصص عائدها لرعاية الأيتام والأسر والحالات المستحقة، تضم المرحلة الأولى منها 3200 فسيلة، بالاعتماد على نظم الرى الحديث والطاقة الشمسية. وأشار إلى أن محافظة الوادى الجديد ساهمت بـ 1000 نخلة ضمن مشروع الوقف الخاص بالجمعية، مقدمًا الشكر والتقدير للقائمين على الجمعية، لجهودهم فى تقديم كافة سبل الدعم والمساعدات الطبية والإجتماعية والتنموية لأهالى المحافظة، لافتًا إلى ترحيب المحافظة بمبادرات الجمعيات الأهلية التى تهدف إلى تمكين الأسر الأكثر احتياجًا من خلال إقامة مشروعات صغيرة تدر عائد اقتصادى عليهم.

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