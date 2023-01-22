الإسكندرية: تعبئة الخزان الرئيسى للغاز ورائحة يشعر بها سكان العجمى غدا

جدة - نرمين السيد - أكدت محافظة الإسكندرية، أن الشركة الوطنية للغاز "ناتجاس" ستقوم فى الثانية عشرة من مساء غد الاثنين بتعبئة الخزان الرئيسى بمحطة تخفيض الضغط، وإضافة رائحة الغاز المعروفة، وذلك بالمحطة الواقعة بجوار تنظيم الأسرة ومحطة الصرف الصحى شرق مصرف غرب بنطاق حى العجمى، الأمر الذى يترتب عليه إنبعاث رائحة غاز يشعر بها سكان المناطق المحيطة.





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