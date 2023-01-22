جدة - نرمين السيد - أعلنت دار الإفتاء أن غدا الإثنين أول أيام شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريا "1444 هــ"، وذلك عقب استطلاع هلال اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ بدار الإفتاء فى أنحاء الجمهورية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- دار الإفتاء: غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1444 هجريًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.