كهنة كنائس قطاع حدائق القبة والوايلى يناقشون خطة العمل الرعوى للعام 2023

تضمن اللقاء كلمة الأنبا ميخائيل، قرأ خلالها جزءً من الإصحاح 15 من سفر إرميا : "أَنْتَ يَا رَبُّ عَرَفْتَ. اذْكُرْنِى وَتَعَهَّدْنِى وَانْتَقِمْ لِى مِنْ مُضْطَهِدِيَّ. بِطُولِ أَنَاتِكَ لاَ تَأْخُذْنِى. اِعْرِفِ احْتِمَالِى الْعَارَ لأَجْلِكَ. وُجِدَ كَلاَمُكَ فَأَكَلْتُهُ، فَكَانَ كَلاَمُكَ لِى لِلْفَرَحِ وَلِبَهْجَةِ قَلْبِى، لأَنِّى دُعِيتُ بِاسْمِكَ يَا رَبُّ إِلهَ الْجُنُودِ." (إر 15: 15 - 16). متناولًا عمل الكاهن فى الصلاة من ناحية والشبع بكلمة الله من ناحية أخرى.
تلا ذلك مناقشة خطة العمل الرعوى بالقطاع للعام الجارى 2023، والتى اختير العنوان "كيف نتمتع بالعشرة مع المسيح" شعارًا لها، كما تم الترتيب لعدد من البرامج الخاصة بالأباء الكهنة مثل الخلوات الروحية والسيمينار الذى سيناقش كتاب "حياة القديس أنطونيوس" للقديس أثناسيوس.
وفى سياق آخر، دعا الأنبا ميخائيل الآباء الكهنة إلى الاهتمام بتشجيع أبناء الكنيسة على الانضمام لمعهد كينونيا لدراسة الكتاب المقدس، وكذلك المعهد القبطى للدراسات النفسية، التابعين للقطاع.
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