تعليم الجيزة: ضبط محاولة غش بالمحمول خلال امتحان اللغة الأجنبية للإعدادية

جدة - نرمين السيد - تابع أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، ثانى أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2022/ 2023، للشهادة الإعدادية، حيث أدى الطلاب الامتحان فى مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية.





وبلغ إجمالى عدد الطلاب الذين حضروا امتحان اللغة الأجنبية والتربية الدينية، 199 ألفا و601 طالب وطالبة، بنسبة حضور 94% مقسمة على 688 لجنة سير فرعية على مستوى محافظة الجيزة.

كما تابع مسؤولى المديرية، امتحانات الصف الثانى الثانوى العام، حيث أدى الطلاب الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، للشعبة العامة، والتاريخ للشعبة الأدبية، والفيزياء للشعبة العلمية.

وحضر امتحان التاريخ 28 ألفا و118 طالبا وطالبة، بنسبة حضور 99%، بينما حضر امتحان مادة الفيزياء 45 ألفا و391 طالبا وطالبة، بنسبة حضور 99%.

واستكمل طلاب التعليم الفنى بمختلف التخصصات: زراعى، تجارى، صناعى وفندقى، والبالغ عددهم 36 ألفا و561 طالبا وطالبة، امتحانات منتصف العام.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن امتحانات اليوم جاءت فى مستوى الطالب المتوسط ولم ترد لغرفة العمليات أى شكاوى بشأن صعوبة الامتحانات، مشيرة إلى حسن سير العملية التعليمية والانضباط داخل اللجان.

ورصدت غرفة العمليات محاولة غش بالمحمول بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، بمادة اللغة الأجنبية للصف الثالث الإعدادى، وتم تطبيق القانون رقم 205/ 2022، والقرار الوزارى رقم 34 الخاص بالإخلال بالامتحانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالبة التى تم ضبطها لحيازتها تليفون محمول حاولت الغش باستخدامه.

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أشرف سلومة، بتذليل جميع العقبات وحل كل المشكلات التى قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الامتحانية، وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة والتواصل المستمر مع مديرى الإدارات لحل أى مشكلات قد تواجه الطلاب.

وشدد على الطلاب بعدم اصطحاب المحمول أو أى وسائل اتصال حتى لا يتعرض أحد منهم للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.