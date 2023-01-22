محافظة القاهرة تتصدى لأعمال البناء المخالفة بحلوان والمعادى

جدة - نرمين السيد - قالت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبد المنعم، إن المحافظة تتصدى بكل حزم لجميع صور البناء المخالف، مشيرة إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين ومن يتعدى على حرمة القانون.





وأضافت جيهان عبد المنعم - في تصريح اليوم الأحد- إن الجهود مستمرة من جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لوقف أعمال البناء المخالف حرصا على حقوق الدولة والمواطنين من خلال تطبيق القانون بكل حزم وبمتابعة وحرص مستمر طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

يأتى ذلك فى إطار رفع درجة الاستعداد داخل أجهزة الأحياء التنفيذية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية.

وتابعت عبد المنعم، مجهودات وحملات حى حلوان برئاسة حسام طوبار رئيس الحى بالتنسيق مع المتابعة الميدانية، حيث أسفرت الحملات عن إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة الملاءة بشارع الزهراء المتفرع من شارع ترعة الخشاب.

وشملت المخالفة أعمدة بالطابق الخامس فوق الأرضى بالمخالفة للقانون، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بامتداد شارع مسجد عزام تقاطع الشارع الغربى بحلوان، وإبلاغ مدير الإدارة الهندسية بالحى لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف لفرض سيادة القانون ومصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحى.

وأشارت إلى أن المحافظة نبهت على مشرفى المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية فى المهد.

يأتى ذلك فى إطار الاستمرار لجهود التصدى للمخالفات والقضاء على التعديات وفرض حالة من الانضباط للشارع قامت الأجهزة التنفيذية بحى المعادى بقيادة طارق بحيرى رئيس الحى وبالتعاون مع المتابعة الميدانية والإشغالات بالحى بإيقاف أعمال بدون ترخيص بالعقار رقم 31 شارع النهضة وإيقاف أعمال مخالفة بالعقار رقم 5 بشارع بورسعيد، كما أوقفت المحافظة أعمال مخالفة بالعقار رقم 25 شارع 10.

وشددت المهندسة جيهان عبد المنعم على رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بضرورة التواجد الميدانى المستمر ومتابعة كل الأعمال بنطاق أحياءهم وتفعيل دور مشرفى المربعات باستمرار التواجد الميدانى ورصد كل أشكال التعديات والمخالفات والتعامل معها الفورى.

وأهابت أيضا بجميع المواطنين بعدم الشروع فى أى أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمساءلة القانونية.