وصول 2 طن لحوم صكوك إطعام وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اليوم الأحد، إن 2 طن لحوم من صكوك الإطعام وصلت المحافظة، لتوزيعها مجانا على 2000 أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، فى إطار اجراءات الدولة للحماية المجتمعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.





وأضاف نور الدين - فى بيان - أن المحافظة وزعت 20 طن مجانا على 20 ألف أسرة، وجار توزيع 2 طن لحوم، على 2000 أسرة، لتكون جملة ما تم توزيعه، 22 طنا على 22 ألف أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة.

وأشاد المحافظ، بمشروع صكوك الإطعام الذى أطلقته وزارة الأوقاف، والذى أدخل السعادة فى نفوس الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظات المصرية، ومنها محافظة كفر الشيخ، موجها بالحرص على توزيع تلك اللحوم على المستحقين فى كل قرى مراكز المحافظة، والوصول لهم فى كل مكان بالمحافظة.

وفى سياق متصل، تفقد المحافظ أعمال الرصف فى الـ47، عقب أعمال توسعة اتجاهى الشارع، للتخفيف من الضغط المرورى والزحام، ورصف ميدان أحمد عابدين، ضمن خطة المحافظة التى شهدتها عدد من طرق غرب وشرق المدينة لتوسعتها، ومنها ما تم تحويله لاتجاه واحد "امتداد شارع الجيش وشارع البنوك وشارع ابراهيم المغازى"، إضافة لإنشاء عدد من المحاور لربط عرب بشرق العاصمة بروافد الطريق الدولى الثلاثة "كفر الشيخ - طنطا"، "كفر الشيخ - المحلة"، "كفر الشيخ - بلطيم".

وتابع المحافظ، الأعمال الجارية، فى كوبرى المرور الجديد، موجها بسرعة الانتهاء منه، لبدء تشغيله، لحل مشكلة التكدس المرورى التى تشهدها منطقة القنطرة، وموقف كفر الشيخ العمومى.

يأتى ذلك ضمن خطة المحافظة لحل مشكلة المرور والزحام التى تشهدها منطقة موقف كفر الشيخ، إضافة إلى إنشاء المحار الجديدة التى شهدتها مناطق شرق وغرب العاصمة، للربط بينهما إضافة للحد من التكدس المرورى الذى كانت تشهده وسط المدينة.

جاء ذلك إلى جانب إنشاء كوبرى المرور الجديد، لتحويل طريق الصوالحة لاتجاه واحد للمتجهين من مدينة كفر الشيخ المحلة الكبرى ومراكز بيلا والحامول وبلطيم، وطريق أبو الطيب اتجاه واحد للقادمين من بيلا والحامول والمحلة الكبرى، وقرى مركز كفر الشيخ.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ الاعمال الجارية لتوسعة طريق أبو عمر وكفر عسكر، لتحقيق الانسيابية المرورية، للقادمين من رافد الطريق الدولى "كفر الشيخ المحلة" للاتجاه لغرب المدينة دون الدخول لوسط مدينة كفر الشيخ، عن طريق المحور الجديد القادم من سخا متجها لمسار العائلة المقدسة ومارا بالمجمع السكنى الجديد المجاور لجامعة كفر الشيخ، والمتجه لرافد الطريق الدولى "كفر الشيخ - طنطا".