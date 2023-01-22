توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية والهيئة العليا للمستلزمات الطبية بالجمهورية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 06:29 مساءً - استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية وفداً رفيع المستوى من وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، والهيئة العليا للأدوية باليمن، وترأس الوفد اليمنى السيد الدكتور قاسم بحيبح، وزير الصحة العامة والسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالجمهورية اليمنية، والدكتور عبد القادر البكري، المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالجمهورية اليمنية، وعدد من قيادات هيئة الدواء المصرية.

كما شهد رئيس الهيئة ووزير الصحة اليمني، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية، والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالجمهورية اليمنية، وذلك في مجال التطوير المهني وتنمية القدرات.

وقع المذكرة من جانب هيئة الدواء المصرية د. رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، ومن الجانب اليمني د. عبد القادر البكري، المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالجمهورية اليمنية.

تحقق المذكرة الاستفادة المتبادلة بين الهيئتين في مجال التطوير المهني، وتنمية قدرات ومهارات العاملين، وتقديم البرامج التدريبية الداعمة لبناء الكوادر، ودعم تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.