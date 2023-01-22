محافظ الفيوم يتابع جهود مديرية القوى العاملة لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، الجهود المبذولة من قبل مديرية القوى العاملة بالمحافظة، خلال شهر ديسمبر الماضى، لتوفير فرص عمل للشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعا لمؤهلاتهم ومهاراتهم الحرفية المكتسبة، وذلك من خلال تقرير أعدته مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم هناء محمود عبد الفتاح.





من جابنها، قالت هناء محمود مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم، إن المديرية، خلال شهر ديسمبر الماضى، وفرت 507 فرص عمل للشباب من الجنسين بشركات ومصانع القطاع الخاص، وفقا لمؤهلاتهم العلمية ومهاراتهم الحرفية المكتسبة، منها 8 فرص عمل لذوى الهمم، وذلك وفق خطة المديرية للعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة لشباب المحافظة، بمرتبات تبدأ من 2700 جنيه، شاملة التأمين الصحى والرعاية الاجتماعية اللازمة.

وأضافت أن مراكز التدريب التابعة لمديرية القوى العاملة بالفيوم، تسعى إلى تدريب الشباب على بعض المهن والحرف المطلوبة بسوق العمل، بالشكل الذى يضمن لهم استغلال فرص العمل المتاحة ويمكنهم من الالتحاق بها.

وتابعت أنه المديرية نفذت دورتين تدريبيتين لتعليم التفصيل والخياطة ـ خلال شهر ديسمبر الماضى ـ إحداهما بمقر الوحدة المحلية بقرية مطول التابعة لمركز إطسا، واستهدفت 15 متدربا ومتدربة، والأخرى بقرية العزب التابعة لمركز الفيوم، من خلال وحدة التدريب المتنقلة واستهدفت 10 متدربين من الجنسين.

ولفتت مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم، إلى أن فرص العمل شملت مجالات الصناعات التحويلية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ومصانع الأغذية، وشركات الأمن، ومندوبين مبيعات، وعمال مخازن، وعمال تعبئة وتشطيب، وعمال إنتاج، وعمال خدمات معاونة بالمؤسسات والمدارس الخاصة.

وأشارت إلى أن هناك تنسيقا دائما مع شركات ومصانع القطاع الخاص، لتوفير فرص العمل وعلى الراغبين فى التقدم لشغلها التوجه لمكتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بالفيوم، أو مكاتب التشغيل التابعة لها بمراكز المحافظة المختلفة، بالقرب من محل إقامتهم تسهيلا عليهم.