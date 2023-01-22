الدكتور أشرف عبدالعليم مساعدا لوزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - جدير بالذكر أن عبدالعليم عمل منذ عام 1994 فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وشبكات الحاسوب، وبحوث العمليات، وعلوم وهندسة الحاسوب، والأمن السيبرانى، وإدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجى، كما عمل رئيسًا للجنة الاستشارية للمشروعات الاستراتيجية والوطنية، إلى جانب عمله كمحاضر غير متفرغ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى منذ عام 2014.

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