الدكتور أشرف عبدالعليم مساعدا لوزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 05:29 مساءً - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا بتعيين المهندس الدكتور أشرف محمد عبدالعليم، مساعدا لوزير الصحة والسكان، لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

جدير بالذكر أن المهندس الدكتور أشرف محمد عبدالعليم، عمل منذ عام 1994 في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وشبكات الحاسوب، وبحوث العمليات، وعلوم وهندسة الحاسوب، والأمن السيبراني، وإدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجي، كما عمل رئيسا للجنة الاستشارية للمشروعات الاستراتيجية والوطنية، إلى جانب عمله كمحاضر غير متفرغ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري منذ عام 2014.